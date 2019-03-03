Кубок Гагарина. "Авангард" выиграл серию у "Ак Барса"

У Кубка Гагарина будет новый владелец. Это стало известно после того, как "Ак Барс" дома проиграл четвертый матч омскому "Авангарду" 2:3, а вместе с ним и серию 0:4.

Нападающий омичей Сергей Шумаков забросил все три шайбы в ворота казанцев. Первый гол Сергея состоялся на шестой минуте, но Антон Ландер через минуту восстановил равенство. Во втором периоде Шумаков на 25 и 31 минутах довел преимущество сибиряков до 3:1. "Барсы" усилиями Михаила Глухова сократили отставание до 2:3. Но сделать большего им не удалось.

Победитель Кубка Гагарина проиграл в первой же серии 0:4 и сложил полномочия. Казанцы повторили антирекорды "Салавата Юлаева" и московского "Динамо", выбывавших в 1/8 финала. Соперник "Авангарда" определится в матче между "Автомобилистом" и "Трактором".