Коалиция США заявила, что не мешала беженцам из "Эр-Рукбана"

Вывозу беженцев из сирийского лагеря "Рукбан" коалиция США не препятствовала, сообщил полковник сухопутных войск США Шон Райан.

Райан добавил, что цель коалиции – уничтожение ИГ (запрещено в РФ), она ни в чем не препятствует осуществлению гуманитарных миссий.

Об отказе пропустить транспортные колонны в "Рукбан" по просьбе координационных штабов России и Сирии сообщил вчера руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин. Хотя Сирия была готова к возвращению беженцев, передает РИА Новости.