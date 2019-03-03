300 квадратов: в Москве вспыхнул еще один крупный пожар

На северо-западе Москвы по адресу: улица Родионовская, владение 16, загорелось кирпичное здание. Оно не эксплуатируется.

Площадь пожара – 300 квадратных метров.

О пострадавших ничего не известно, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о пожаре на юге столицы. На территории Московского судостроительного и судоремонтного завода загорелось судно, площадь пожара составляла 600 квадратных метров. К месту были направлены 25 пожарных расчетов и пожарно-спасательное судно МЧС России "Полковник Чернышев".

Обошлось без жертв.