Велогонщица Шмелева выиграла бронзу чемпионата мира в кейрине на треке

Российская велогонщица Дарья Шмелева завоевала бронзовую медаль в кейрине на чемпионате мира по велоспорту на треке, который проходит в польском Прушкове. Эта медаль стала для россиянки третьей на текущем мировом первенстве.

Российская велосипедистка финишировала спустя 0,188 секунды после победившей Лэй Вайси, представляющей Гонконг. Вторе место заняла австралийская спортсменка Каарле Маккалох, которая уступила победительнице 0,119 секунды.

Напомним, что ранее Шмелева стала чемпионкой мира в гите и серебряной медалисткой в командных соревнованиях.