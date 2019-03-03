"Сочи" сравнял счет в серии с "Локомотивом" в Кубке Гагарина

Хоккейный клуб "Сочи" одержал победу над ярославским "Локомотивом" в четвертом матче серии Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу команды с юга России. Счет в серии теперь равный – 2:2.

Сочинцы первыми открыли счет в матче благодаря голу Степана Старкова. Но на это у ярославских железнодорожников нашелся ответ в виде шайбы Егора Аверина в середине второго периода. Однако на большее хоккеистов "Локо" уже не хватило – хозяева впоследствии забили дважды и выиграли поединок. Авторами голов стали Эрик О'Делл и Роберт Росен.

Примечательно, что пока в данном противостоянии команды побеждают исключительно дома. Теперь серия вновь возвращается в Ярославль. Следующий матч состоится пятого марта.