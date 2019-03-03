Тема:

Авиадебоширы 48 минут назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
3 марта 201921:32

Авиадебошира, устроившего драку на борту, привлекли к ответственности

Пассажир самолета, прилетевшего в Волгоград из Москвы, устроил драку на борту и оскорблял других пассажиров и бортпроводников, используя нецензурные выражения. Авиадебошир привлечен к ответственности.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, нарушителем общественного порядка стал мужчина 1992 года рождения.

По прибытии в пункт назначения сотрудники полиции доставили дебошира в дежурную часть линейного отделения полиции, где в отношении него был составлен административный протокол по статье КоАП РФ о мелком хулиганстве.

Ранее по теме

Сейчас

21:46

Крупный пожар на северо-востоке Москвы оперативно потушили

20:36

300 квадратов: в Москве вспыхнул еще один крупный пожар

20:20

В Москве две девушки изрезали шеи трем иностранцам

19:41

В 35 департаментах Франции объявлен "оранжевый" уровень опасности

19:37

Приостановлена продажа билетов на "Евровидение"

19:14

Следовательница написала заявление об избиении полицейским

18:02

Машина влетела в людей в Новом Орлеане: есть жертвы

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Универсиада: фотосессия Путина и привет от лайки

Универсиада: фотосессия Путина и привет от лайки

2 часа назад
В Москве две девушки изрезали шеи трем иностранцам

В Москве две девушки изрезали шеи трем иностранцам

1 час назад
Саммит в Ханое: бурлящий котел с закупоренной крышкой

Саммит в Ханое: бурлящий котел с закупоренной крышкой

27 минут назад
Гуайдо не торопится на родину

Гуайдо не торопится на родину

1 час назад
Конфликт Индии и Пакистана: ядерный потенциал стран примерно равен

Конфликт Индии и Пакистана: ядерный потенциал стран примерно равен

1 час назад
Испанская газета пожалела гитлеровцев и раскритиковала Сталина

Испанская газета пожалела гитлеровцев и раскритиковала Сталина

1 час назад
Алферов скончался за две недели до дня рождения

Алферов скончался за две недели до дня рождения

1 час назад
От Mail on Sunday требуют извинений за ложь о Яковенко

От Mail on Sunday требуют извинений за ложь о Яковенко

3 часа назад
Велогонщица Шмелева выиграла бронзу чемпионата мира в кейрине на треке

Велогонщица Шмелева выиграла бронзу чемпионата мира в кейрине на треке

1 час назад
Погорельцам в Дагестане выделят 11 миллионов компенсации

Погорельцам в Дагестане выделят 11 миллионов компенсации

28 минут назад
Крупный пожар на северо-востоке Москвы оперативно потушили

Крупный пожар на северо-востоке Москвы оперативно потушили

29 минут назад
"Я счастливый, но трагичность не исчезает": Алексей Серебряков о кино, детях, боли и любви

"Я счастливый, но трагичность не исчезает": Алексей Серебряков о кино, детях, боли и любви

5 часов назад
Куда ни кинь, всюду клин: Трамп испортил отношения со всеми

Куда ни кинь, всюду клин: Трамп испортил отношения со всеми

35 минут назад
Maruv не простили того, что сошло с рук Джамале

Maruv не простили того, что сошло с рук Джамале

42 минуты назад
Почти вся работа засекречена: ССО отметили первый круглый юбилей

Почти вся работа засекречена: ССО отметили первый круглый юбилей

55 минут назад
"Сочи" сравнял счет в серии с "Локомотивом" в Кубке Гагарина

"Сочи" сравнял счет в серии с "Локомотивом" в Кубке Гагарина

1 час назад
Коалиция США заявила, что не мешала беженцам из "Эр-Рукбана"

Коалиция США заявила, что не мешала беженцам из "Эр-Рукбана"

1 час назад
Экипаж МКС приветствовал "Дракона"

Экипаж МКС приветствовал "Дракона"

2 часа назад
Приостановлена продажа билетов на "Евровидение"

Приостановлена продажа билетов на "Евровидение"

2 часа назад
Кубок Гагарина. "Авангард" выиграл серию у "Ак Барса"

Кубок Гагарина. "Авангард" выиграл серию у "Ак Барса"

2 часа назад
В 35 департаментах Франции объявлен "оранжевый" уровень опасности

В 35 департаментах Франции объявлен "оранжевый" уровень опасности

2 часа назад
Скрипалей могли вывезти из Британии

Скрипалей могли вывезти из Британии

2 часа назад
Кубок Гагарина. "Динамо" выиграло третью встречу у "Йокерита"

Кубок Гагарина. "Динамо" выиграло третью встречу у "Йокерита"

2 часа назад
"Как в зоопарке": голодающий Винник пожаловался на греческих тюремщиков

"Как в зоопарке": голодающий Винник пожаловался на греческих тюремщиков

2 часа назад
Следовательница написала заявление об избиении полицейским

Следовательница написала заявление об избиении полицейским

2 часа назад
Выборы в Молдавии выиграли сторонники Додона

Выборы в Молдавии выиграли сторонники Додона

3 часа назад
Трамп готов к новой встрече с Кимом

Трамп готов к новой встрече с Кимом

3 часа назад
Универсиада. Российские хоккеистки забросили 13 шайб в ворота китаянок

Универсиада. Российские хоккеистки забросили 13 шайб в ворота китаянок

3 часа назад
"Тигры" спасли израненного леопарда

"Тигры" спасли израненного леопарда

3 часа назад
Болтон сообщил об эксперименте с Венесуэлой. Оказалось, что ничего нового

Болтон сообщил об эксперименте с Венесуэлой. Оказалось, что ничего нового

3 часа назад
Украинские военные перебросили "Стрелы"

Украинские военные перебросили "Стрелы"

3 часа назад
"Новая церковь" Украины пожаловалась на задержание "архиепископа" в Крыму

"Новая церковь" Украины пожаловалась на задержание "архиепископа" в Крыму

4 часа назад
Российские дипломаты готовы встретиться с сыном Дон Стерджес

Российские дипломаты готовы встретиться с сыном Дон Стерджес

4 часа назад
Столкновение на встречке: 11 человек пострадали под Тверью

Столкновение на встречке: 11 человек пострадали под Тверью

5 часов назад
Универсиада. Максим Буров выиграл соревнования по спортивной акробатике

Универсиада. Максим Буров выиграл соревнования по спортивной акробатике

5 часов назад
Александр Большунов занял второе место в лыжном марафоне

Александр Большунов занял второе место в лыжном марафоне

5 часов назад
На своей же мине: машина с украинскими военными подорвалась в Донбассе

На своей же мине: машина с украинскими военными подорвалась в Донбассе

5 часов назад
Отец Децла ответил на обвинение его вдовы

Отец Децла ответил на обвинение его вдовы

5 часов назад
В Хаме отбита атака боевиков

В Хаме отбита атака боевиков

5 часов назад
Дыра в пусанском мосту: капитану российского судна продлили срок задержания

Дыра в пусанском мосту: капитану российского судна продлили срок задержания

6 часов назад
Президент призвал освободить "Земского доктора" от налогов

Президент призвал освободить "Земского доктора" от налогов

7 часов назад
National Interest поведал о "настоящем убийце" из России

National Interest поведал о "настоящем убийце" из России

7 часов назад
"Люди в сером" готовят заговор против Меган Маркл

"Люди в сером" готовят заговор против Меган Маркл

8 часов назад
Минздрав рассказал о психических расстройствах россиян

Минздрав рассказал о психических расстройствах россиян

8 часов назад
Немецкий "крот" впервые углубился в грунт Марса

Немецкий "крот" впервые углубился в грунт Марса

9 часов назад
В Москве сносят "морально устаревший" Олимпийский

В Москве сносят "морально устаревший" Олимпийский

9 часов назад
Прикроватный биопринтер заменит всю поврежденную кожу

Прикроватный биопринтер заменит всю поврежденную кожу

10 часов назад
Что подарить девочкам на 8 марта: интернет-магазин "МУЛЬТ" подготовил подборку подарков

Что подарить девочкам на 8 марта: интернет-магазин "МУЛЬТ" подготовил подборку подарков

21 час назад
Куда пойти в праздничные выходные: подборка интересных спектаклей и шоу

Куда пойти в праздничные выходные: подборка интересных спектаклей и шоу

01.03.2019 17:20
Долгожданное продолжение: "Годунов" возвращается

Долгожданное продолжение: "Годунов" возвращается

25.02.2019 19:50