Авиадебошира, устроившего драку на борту, привлекли к ответственности

Пассажир самолета, прилетевшего в Волгоград из Москвы, устроил драку на борту и оскорблял других пассажиров и бортпроводников, используя нецензурные выражения. Авиадебошир привлечен к ответственности.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, нарушителем общественного порядка стал мужчина 1992 года рождения.

По прибытии в пункт назначения сотрудники полиции доставили дебошира в дежурную часть линейного отделения полиции, где в отношении него был составлен административный протокол по статье КоАП РФ о мелком хулиганстве.