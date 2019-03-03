Не взял "быка" за рога: "Спартак" разошелся ничьей с "Краснодаром"

В российской премьер-лиге состоялся центральный матч 18 тура между московским "Спартаком" и "Краснодаром". Соперники не смогли выявить победителя и завершили поединок ничьей – 1:1. Встреча проходила на "Открытие Арене" в Москве.

Подопечные Олега Кононова достаточно быстро повели в счете, забив первый мяч в игре уже на 14 минуте. Зе Луиш удачно реализовал выход один на один после паса Айртона. Но "быки" не полезли за ответом в карман и уже на 26 минуте голом Маурисио Перейры сравняли счет.

До конца встречи гости дважды могли выйти вперед, однако после ударов игроков "Краснодара" мяч попадал в каркас ворот Александра Селихова. В добавленное время матча "быки" остались в меньшинстве после удаления Александра Мартыновича за второй "горчичник", но это не помогло "Спартаку" вырвать победу.

Теперь "Спартак" набрал в турнирной таблице 29 очков и вернул себе четвертую строчку в РПЛ. "Краснодар" же набрал 34 балла и упустил возможность сократить отставание от лидера таблицы – "Зенита", в активе которого 37 очков.