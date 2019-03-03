Погорельцам в Дагестане выделят 11 миллионов компенсации

Дагестанские власти выделят 11 миллионов рублей погорельцам из села Тисси-Ахитли Цумадинского района республики.

Все компенсационные выплаты для строительства домов поступят до конца марта. Возможно привлечение средств из федерального бюджета.

По факту ЧС глава Дагестана Владимир Васильев провел совещание с заместителем министра ГУ МЧС РФ Андреем Гуровичем. Выяснилось, что для подобных ЧП нет специализированного вертолета. Теперь в регионе вертолет будет.

Ранее Васильев сообщал, что в селе сгорели 17 домов. 73 удалось спасти. Пострадавших нет.

По одной из версий, пожар случился из-за искры из дымохода, упавшей в сено, передает ТАСС.