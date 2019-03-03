Крупный пожар на северо-востоке Москвы оперативно потушили

Сотрудники МЧС потушили пожар в кирпичном здании на северо-западе Москвы. На это у них ушло чуть больше часа. Информация о пострадавших не поступала.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка ведомства, здание по адресу: улица Родионовская, владение 16, загорелось в воскресенье вечером. Площадь пожара выросла до 300 квадратных метров.

Пожар был локализован в 20:52, ликвидирован — в 21:17, доложили спасатели. На месте работали 25 человек и пять единиц техники.

Ранее в загоревшемся здании располагался фитнес-центр, сейчас оно пустует.