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Раскол в православном мире 1 час назад

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3 марта 201922:47

Симферопольская полиция отпустила "архиепископа" Климента

Задержанного в Симферополе архиепископа "новой церкви" Климента отпустили без составления протокола, написал в Facebook его адвокат Николай Полозов.

Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент (Кущ) был задержан днем на автовокзале за мелкое хулиганство (якобы нецензурную брань). Его отвезли в Киевский районный отдел полиции.

Официального комментария полиции пока нет, сообщает ТАСС.

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила в Facebook, что теперь Климент беспрепятственно доедет до ростовского СИЗО, чтобы посетить украинского политзаключенного Павла Гриба. 

Гражданин Украины Павел Гриб 1998 года рождения обвиняется в содействии терроризму. По версии следствия, Гриб убеждал сочинскую школьницу взорвать самодельное взрывное устройство на выпускном вечере в 2017 году.‬ 4 марта 2019 года дело будет слушаться военным судом в Ростове-на-Дону.

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