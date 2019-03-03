"Ливерпуль" упустил шанс вернуть лидерство в АПЛ

В чемпионате Англии по футболу завершилась программа 29 тура. В заключительном поединке выходных "Ливерпуль" завершил ничьей дерби против "Эвертона". Поединок завершился безголевыми 0:0.

Ничейный результат не позволил подопечным Юргена Клоппа вернуть себе первую строчку в английской премьер-лиге. Теперь на счету "красных" 70 очков, и они на один балл отстают от "Манчестер Сити", который накануне добился минимальной победы над "Борнмутом".

У "Эвертона" же в активе 37 очков, и он занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ.

В еще двух встречах дня "Лестер Сити" потерпел поражение на выезде от "Уофорда" (1:2), а лондонский "Челси" с аналогичным счетом добился победы над земляками из "Фулхэма".