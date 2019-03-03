Ласицкене завоевала золото чемпионата Европы по легкой атлетике

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене завоевала золотую медаль чемпионата Европы в помещении. В прыжках в высоту спортсменка из России прыгнула на 2,01 метра. Этот результат больше не покорился ни одной легкоатлетке.

Второе место завоевала украинская прыгунья Юлия Левченко, результат которой составил 1,99 метра. Третью строчку заняла представительница Литвы Айрине Пальшите. Она смогла покорить планку на высоте 1,97 метра.

Таким образом, теперь Ласицкене, выступающая из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики в нейтральном статусе, стала двукратной победительницей чемпионатов Европы в помещении. Ранее она первенствовала на континентальном первенстве в 2015 году.