Незабитый буллит Овечкина принес победу "Вашингтону" над "Рейнджерс"

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин принес победу со счетом 3:2 своему клубу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Нью-Йорк Рейнджерс". Россиянин записал на свой счет один самых необычных буллитов.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2. Голы в составе действующего обладателя Кубка Стэнли забивали Карл Хагелин и Андре Бураковски, а у "рейнджеров" заброшенными шайбами отмечались Райан Строум и россиянин Павел Бучневич.

В итоге соперники выявляли победителя матча в серии послематчевых бросков. Решающий буллит наносил Александр Овечкин, однако он не смог даже нанести удар по воротам — ему помешал голкипер "Нью-Йорка" Александр Георгиев, бросивший свою клюшку в клюшку Ови.

Georgiev throws his stick at Ovechkin to knock the puck away. The referees originally say no goal, but that's overturned, and the Capitals win the game. pic.twitter.com/CyasIiYxEp