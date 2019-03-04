Медведев: Москва готова к диалогу с новым руководством Украины

Москва после президентских выборов на Украине будет готова к диалогу с новым руководством этой страны, если и оно будет в нем заинтересовано. Такое заявление сделал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Однако пока не очень понятно, с кем можно выстраивать диалог в Киеве. Кроме этого, Медведев отметил грубейшие нарушения в предвыборной кампании.

"Кампания по выборам президента страны проходит с грубейшими нарушениями общепринятых демократических норм. В том числе норм, которыми руководствуются европейские страны".

Закрытие Киевом избирательных участков в своих дипломатических и консульских учреждениях на территории РФ Медведев назвал ущемление избирательных прав трех миллионов украинских граждан, которые живут и работают в России, передает ТАСС.

Российский премьер напомнил и о нарушении порядка наблюдения за ходом голосования, когда гражданам России запрещено участвовать в наблюдении за выборами даже в составе мониторинговых миссий по линии ОБСЕ, что является нарушением Украиной собственных международных обязательств.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. ЦИК Украины закрыла все пять избирательных участков, которые были созданы на постоянной основе в России.