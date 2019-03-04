"Ювентус" переиграл "Наполи" в центральном матче Серии "А"

Туринский "Ювентус" одержал выездную победу над "Наполи" в матче 26 тура чемпионата Италии по футбол. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу футболистов "Старой синьоры". Матч ознаменовался двумя удалениями.

Уже на 25 минуте матч лидеров Серии "А" неаполитанцы остались в меньшинстве после удаления вратаря Алекса Мерета, сфолившего на Криштиану Роналду. Был назначен штрафной, который успешно реализовал Миралем Пьянич. А незадолго до свистка на перерыв "Юве" удвоил свое преимущество благодаря голу Эмре Джана.

Однако во второй половине игры все тот же Пьянич схлопотал вторую желтую карточку и был удален. Составы команд уравнялись, а игроки "Наполи" смогли отквитать один мяч, Его автором стал Хосе Кальехон. Более того, хозяева поля могли и вовсе завершить игру ничьей, получив право на пробитие пенальти, но Лоренцо Инсинье удар смазал.

Таким образом, "Ювентус" после успеха в матче с основным преследователем увеличил отрыв от "Наполи" до 16 очков. Теперь на счету лидирующих "бьянконери" 72 балла, в то время как у преследователей из Неаполя – 56 очков.