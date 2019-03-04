На парламентских выборах в Эстонии побеждают оппозиционеры

В Эстонии огласили предварительные результаты парламентских выборов. Подсчет голосов еще не завершен, но уже ясно, что оппозиционная Партия реформ одержала уверенную победу.

За нее отдано порядка трети голосов. А вот возглавляющие правительство Эстонии центристы едва смогли перейти рубеж в 20 процентов, сообщает "Россия 24". По всей видимости, большинство кресел в парламенте они теряют.

Всего на выборах был 101 мандат, на каждый претендовало около 10 кандидатов.