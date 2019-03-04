Сборная России с 12 медалями возглавила медальный зачет Универсиады

Российские спортсмены в первый медальный день зимней Универсиады принесли в копилку национальной сборной 12 медалей различного достоинства. Благодаря этим показателям сборная России возглавила общий командный медальный зачет Студенческих игр.

Четыре золотых медали принесли России сноубордистка Кристина Пауль, лыжники Иван Якимушкин и Алиса Жамбалова, а также фристайлист Максим Буров. Пять серебряных медалей завоевали лыжники Антон Тимашов и Екатерина Смирнова, фристайлист Никита Любов, а также сноубордисты Александра Паршина и Даниил Дильман. Три бронзовые медали в активе лыжников Ивана Кириллова с Яной Крипиченко, а также фристайлиста Руслана Катманова.

Отметим, что перед своим ближайшим преследователем в медальном зачете Россия имеет существенное преимущество – занимающая второе место команда Швейцарии завоевала 3 медали: по одному золоту, серебру и бронзе.