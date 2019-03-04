Православные встречают Масленицу

У православных верующих России началась Сырная седмица. В народе ее называют Масленицей.

По церковному уставу в подготовительную неделю перед Великим постом можно вкушать только сыро-молочную пищу, яйца и рыбу.

В первые три дня, которые называют "узкой" Масленицей, можно было заниматься делами по хозяйству, а с четверга наступает "широкая" Масленица, когда все работы прекращались. Самыми важными днями считались понедельник — день встречи Масленицы, четверг, когда гулянья входили в полную силу, и Прощеное воскресенье, когда принято просить друг у друга прощения за нанесенные обиды.

Главным символом Масленицы являются блины, символизирующие теплоту солнца и скорый приход весны.

Настоятель храма Александра Невского при МГИМО протоиерей Игорь Фомин напомнил, что самое главное — помнить, что Великий пост не за горами, и в него мы должны войти чистыми, а Сырная неделя — повод не для обжорства, а для того, чтобы задуматься о покаянии, передает ТАСС.

В дни Масленицы всегда было принято налаживать или возобновлять отношения с друзьями или близкими людьми. Смысл Масленицы в примирении людей.

В этом году фестиваль "Московская Масленица" пройдет на 23 площадках, где каждый день будут проходить концерты и выпекаться блины. Бесплатные концерты и спектакли можно будет увидеть на Манежной площади, площади Революции и Тверской площади, улицах Профсоюзной, Хачатуряна и Митинской, на бульваре Дмитрия Донского и Ореховом бульваре, на площади Славы и некоторых других местах города.

Посетители ВДНХ смогут посетить традиционную масленичную ярмарку, где попробуют блины из гречневой, пшеничной, овсяной или каштановой муки с разными начинками, например, с камчатским крабом, уткой и брусничным джемом, французским паштетом. Также там пройдут частушечные баттлы, мастера научат расписывать матрешек и делать игрушки.