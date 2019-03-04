Победитель парламентских выборов в Эстонии уже продумывает вариант коалиции

Председатель Партии реформ Кая Каллас выразила мнение, что позиции реформистов больше совпадают с позициями социалистов и Isamaa ("Отечество"), именно поэтому сними стоит создать коалицию, а ныне ведущую правящую партию Центра оставить в оппозиции.

Каллас уточнила, что с партией Центра у победителей парламентских выборов есть большие различия в налоговых вопросах, вопросах о гражданстве и образовании на эстонском языке.

Консервативную народную партию (EKRE) как политическую силу для сотрудничества Партия реформ не рассматривает, передает "Интерфакс".

По итогам выборов в парламент Эстонии прошли пять партий. Оппозиционная праволиберальная Реформистская партия одержала победу и получит 34 места, Центристская партия претендует на 26 мандатов.

По предварительным данным, явка избирателей составила 63,1 %. Республиканский избирком сообщил, что после подсчета голосов на всех избирательных участках, Реформистская партия набирает 28,8 % голосов, у Центристской партии – 23 %, Консервативная народная партия набирает – 17,8 % (19 мандатов), партия Isamaa- 11,4 %, Социал-демократическая партия — 9,8 %.

Право сформировать правительство получает партия, занявшая первое место на выборах.