"Валенсия" с Черышевым обыграла "Атлетик"

Испанская "Валенсия" на домашнем стадионе "Месталья" одержала победу над "Атлетиком" из Бильбао в рамках 26 тура чемпионата Испании по футболу. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу "Летучих мышей". Голами отметились Родриго и Кевин Гамейро.

Российский полузащитник Денис Черышев отыграл за "Валенсию"с первой и до последней минуты встречи, но отметиться результативными действиями не смог.

Благодаря этому успеху "Валенсия" прервала свою серию из четырех ничьих подряд. В турнирной таблице команда набрала 36 очков и поднялась на седьмое место Примеры. "Атлетик" же с 33 баллами располагается на 11 строчке.