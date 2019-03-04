Фехтование. Россиянки заняли второе место на этапе Кубка мира

Фехтовальщицы сборной России заняли второе место на проходящем в египетском Каире этапе Кубка мира. В финале соревнований по рапире россиянки уступили соперницам из сборной Италии. Итоговый счет 37:38 в пользу спортсменок с Апеннинского полуострова.

Российскую сборную представляли Инна Дериглазова, Анастасия Иванова, Лариса Коробейникова и Аделина Загидуллина. Замкнула тройку сильнейших очередного этапа команда Франции, которая в поединке за третье место одержала победу над соперницами из США – 45:39.

Напомним, что накануне Дериглазова выиграла индивидуальные соревнования этапа Кубка мира в Каире.