Глава "Нафтогаза": из-за "Северного потока-2" Украина потеряет весь газовый транзит

"Северный поток-2" сделает невостребованной газотранспортную систему Украины, заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Кроме того, по словам Коболева, не стоит забывать и про "Турецкий поток", который с большой вероятностью построят и запустят к концу 2019 года, передает "Интерфакс".

Глава "Нафтогаза" предположил, что при введении в эксплуатацию "Северного потока-2" Украиной будет утерян сдерживающий фактор против "российской агрессии" и, скорее всего, военный конфликт усилится.

Газопровод "Северный поток-2", протяженностью более 1200 километров, пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе.