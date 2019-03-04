Чад закрыл границу с Ливией

Для повышения безопасности в регионе власти Чада объявили о закрытии границы с Ливией.

Главы вооруженных сил Махамат Абали Салах, напомнил, что приграничная часть Чада стала местом скопления всех бандитов, террористов и повстанцев, передает РИА Новости.

Среди прочих мер в районе границы введен запрет на промывку золота и разоружение всего населения, проживающего в этой зоне.