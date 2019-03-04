США решительно ответят, если руководство Венесуэлы задержит лидера оппозиции Гуайдо

Соединенные Штаты и их союзники дадут решительный ответ, если руководство Венесуэлы задержит лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, которого в Вашингтоне считают легитимным временно исполняющим обязанности президента страны. Такое заявление сделал помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает ТАСС.

Ранее временный президент Хуан Гуайдо объявил, что планирует вернуться в Венесуэлу.

Ранее Верховный суд Венесуэлы запретил ему выезжать из страны, но политику удалось сбежать. За неделю он посетил Колумбию, Бразилию, Парагвай, Аргентину и Эквадор. 23 января Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота.