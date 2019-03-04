Два очка Панарина не спасли "Коламбус" от поражения "Виннипегу"

За океаном стартовал очередной игровой день в регулярном чемпионате. В одном из матчей "Коламбус Блю Джекетс" на своем домашнем льду потерпел поражение "Виннипег Джетс". Встреча завершилась со счетом 2:5 в пользу "летчиков".

Примечательно, что два первых периода завершались ничьей – в каждом из игровых отрезков соперники забивали друг другу по одной шайбе. У хозяев забивали Ник Фолиньо и Сет Джонс, которым в обоих случаях ассистировал российский нападающий Артемий Панарин, а у гостей отличались Сами Нику и Блейк Уилер, поразивший ворота с передачи россиянина Дмитрия Куликова.

Однако в заключительном периоде продолжить ничейную тенденцию предыдущих двух периодов командам не удалось – все тот же Уилер к уже имевшейся забитой шайбе прибавил еще три и стал автором покера, принеся "Виннипегу" уверенную победу.

Отметим, что еще один россиянин, участвовавший в матче – голкипер "жакетов" Сергей Бобровский отразил 21 бросок из 25 нанесенных по его воротам.

В остальных поединках дня были зафиксированы следующие результаты: "Анахайм Дакс" — "Колорадо Эвеланш" (2:1), "Вегас Голден Найтс" — "Ванкувер Кэнакс" (3:0), "Флорида Пэнтерз" — "Оттава Сенаторз" (2:3).