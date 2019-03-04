Финансовый директор Huawei подала гражданский иск против властей Канады

Финансовый директор компании Huawei подала гражданский иск против властей Канады. Мэн Ваньчжоу обвиняет пограничников, полицию и правительство страны в незаконном задержании и нарушении ее конституционных прав.

Истица требует "должного наказания причастных должностных лиц", а также возмещения затрат, которые она понесла в связи с задержанием.

Мэн Ваньчжоу была задержана 1 декабря 2018 года в аэропорту Ванкувера по запросу об экстрадиции США. Там компании Huawei и ее финансовому директору предъявлены обвинения по 23 пунктам, включая промышленный шпионаж и нарушение анти-иранских санкций.

Слушания по делу об экстрадиции Мэн Ваньчжоу запланированы на 6 марта.