Захарова: дело Скрипалей доведут до конца

История со Скрипалями будет доведена до конца. Россия ведет собственное расследование.

Об этом в годовщину инцидента в Солсбери заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, передает "Россия 24".

Она отметила, что по делу британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Лондон было направлено около 60 дипломатических нот. Москва требовала предоставить доступ к расследованию и предлагала сотрудничество. Однако британские власти отказались от диалога.

Год назад Скрипали якобы были отравлены неким нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил Москву, однако доказательств до сих пор не представил.