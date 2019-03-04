4 марта 201906:17
Захарова: дело Скрипалей доведут до конца
История со Скрипалями будет доведена до конца. Россия ведет собственное расследование.
Об этом в годовщину инцидента в Солсбери заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, передает "Россия 24".
Она отметила, что по делу британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Лондон было направлено около 60 дипломатических нот. Москва требовала предоставить доступ к расследованию и предлагала сотрудничество. Однако британские власти отказались от диалога.
Год назад Скрипали якобы были отравлены неким нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил Москву, однако доказательств до сих пор не представил.
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