Универсиада: все призовые места гонки преследования вновь у россиянок

В Красноярске лыжной гонкой преследования стартовал четвертый день XXIX зимней Универсиады. В заезде девушек на 5 километров свободным стилем триумфаторами стали российские лыжницы, которые заняли все призовые места.

Победу праздновала Алиса Жамбалова, которая проехала дистанцию за 12 минут 42,9 секунды. Следом за ней финишировала Екатерина Смирнова с отставанием в 0,07 секунды. Третье место завоевала еще одна россиянка Яна Кирпиченко, отстав на 9,0 секунды. Напомним, что в таком же порядке лыжницы расположились и днем ранее, когда проходила индивидуальная гонка.

Отметим, что в десятку лучших спортсменок вошли также Татьяна Алешина, Полина Некрасова и Кристина Кускова, которые заняли пятое, шестое и седьмое места соответственно.