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4 марта 201906:35

В результате торнадо в США уже пострадали более 40 человек

twitter.com/Aerostorms

Медицинский центр восточной Алабамы сообщил, что в результате торнадо в штате более 40 человек пострадали.

Все погибшие находились в округе Ли на границе с штатом Джорджия, заявил шериф Джей Джонс.

Несколько домов в штате полностью разрушены, передают РИА Новости.

Губернатор Алабамы Кэй Айви объявил режим чрезвычайного положения из-за тяжелых погодных условий.

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