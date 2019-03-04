В результате торнадо в США уже пострадали более 40 человек

Медицинский центр восточной Алабамы сообщил, что в результате торнадо в штате более 40 человек пострадали.

Все погибшие находились в округе Ли на границе с штатом Джорджия, заявил шериф Джей Джонс.

Несколько домов в штате полностью разрушены, передают РИА Новости.

Губернатор Алабамы Кэй Айви объявил режим чрезвычайного положения из-за тяжелых погодных условий.