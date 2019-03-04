Диетолог рассказал, сколько блинов не повредит фигуре

Врач-диетолог Клиники лечебного питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", кандидат медицинских наук Елена Ливанцова рассказала какое количество блинов на Масленицу безопасны для организма.

За раз рекомендуется съедать не более 2-3 блинов не более двух раз в неделю, то есть не более 5 блинов в неделю. Именно такое количество блинов не вредят фигуре, передает РИА Новости.

Для начинки лучше выбирать фрукты или творог. Многие диетологи сходятся во мнении, что сами по себе блины не очень тяжелый продукт для желудка. Пропитывая блины маслом, можно спровоцировать негативную реакцию со стороны желудка и поджелудочной железы.

Блины лучше есть горячими. В холодном состоянии жиры, которые в них находятся, будут медленнее расщепляться, что повышает риск появления тяжести и тошноты.

Празднование Масленицы начинается за 56 дней до Пасхи. В 2019 году масленичная неделя продлится с 4 по 10 марта.