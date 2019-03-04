Россиянин Шкуренев выиграл бронзу чемпионата Европы по легкой атлетике

Российский многоборец Илья Шкуренев завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по легкой атлетике в помещении. Соревнование проходило по семи видам программы в столице Шотландии – Глазго.

В программу входит бег на 60 метров, прыжки в высоту, прыжки в длину, бег на 60 метров с барьерами, прыжки с шестом, и бег на 1000 метров. И по итогам своих выступлений Шкуренев набрал 6145 баллов, которых ему хватило для бронзы.

Победителем же стал испанский спортсмен Хорхе Уренья, набравший 6218 очков. Второе место занял британец Тим Дакуорт. Он заработал 6156 баллов.