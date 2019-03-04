Ответ на теракт: израильские солдаты открыли огонь по палестинцам близ Рамаллы

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что израильские солдаты открыли огонь на Западном берегу реки Иордан по наехавшим на них на автомобиле палестинцам.

Установлено, что несколько палестинцев на автомобиле совершили наезд на группу израильских солдат, остановившихся на обочине. Уже известно, что инцидент, произошедший в районе деревни Кафр-Нима близ Рамаллы, был терактом. В ответ военнослужащие открыли огонь по нападавшим, передает ТАСС.

В результате перестрелки двое палестинцев были убиты на месте, еще один — легко ранен.

В пресс-службе добавили, что к месту происшествия стягиваются дополнительные силы.