Российские лыжники снова заняли весь пьедестал почета на Универсиаде

В Красноярске лыжной мужской гонкой преследования на 10 км продолжилась программа зимней Универсиады. Российские спортсмены не дали соперникам ни единого шанса, заняв первые шесть мест.

Победу одержал Иван Якимушкин, который преодолел дистанцию за 23 минуты 3,5 секунды. Второе место занял Антон Тимашов (отставание — 11,8 секунды), третье — Иван Кириллов (+12,0), четвертое — Илья Порошкин (+49,6), пятое — Кирилл Киливнюк (+1.01,0), шестое — Андрей Собакарев (+1.02,4).

Напомним, ранее Якимушкин завоевал золото в индивидуальной гонке, а Тимашов и Кириллов — серебро и бронзу соответственно.