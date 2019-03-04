Порошенко насмешил соцсети 5-литровой бутылью

Президент Украины Петр Порошенко вновь в центре внимания интернет-пользователей. Они обсуждают загадочную емкость, которую Порошенко показал на заседании Совета регионального развития в Одесской области.

Он внезапно продемонстрировал собравшимся канистру, заявив, что это единственная вода местного разлива, которую его помощники нашли в магазинах. Из всех сидящих в президиуме 5-литровая бутыль была только у него.

Но те эмоции, с которыми выступал лидер Незалежной, заставили комментаторов выдвинуть свои версии, сообщает "Россия 24". Одни пишут, что это "чистейший спирт" или "одеколон питьевой". Другие предположили, что у Порошенко "сушняк" из-за выпитого накануне: ведь в Одессу он прибыл после визита на Донбасс, "где близость к фронту усиливала его алкогольные возлияния", что видно и по его лицу, и слышно по манере разговора. "Поэтому понимающие люди поставили пятилитровую бутыль воды к ногам президента", — пишет в Twitter @k_ollga.