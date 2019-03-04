Выборы в Эстонии: праволиберальная Партия реформ обошла правящую

В Эстонии подвели предварительные итоги парламентских выборов. Побеждает — Партия реформ. Та самая, что выступает за полный перевод образования на эстонский язык. Всего необходимый барьер преодолели 5 политических сил.

Горячий эстонский избиратель в полотенце и банной шапочке — только что из сауны. Это голосуют участники банного марафона в поселке Вока.

Не считая избирателей в плавках, выборы в Рийгикогу (парламент) прошли без происшествий и нарушений. Кроме одного, но оно узаконено эстонским правом. Не могут голосовать неграждане Эстонии. Обладателей серых паспортов с надписью Alien, то есть буквально чужой — сейчас 76 тысяч человек. Ясно, что такое количество избирателей могло бы повлиять на итоги выборов. Но права голоса демократическая республика им не дала.

Самая веселая вечеринка — в Партии реформ. По итогам подсчета голосов они не вышли на первое место — 28, 8 процента. Это право-либеральная сила, которая в историю вошла, например, как один из инициаторов переноса Бронзового солдата из центра Таллина в 2007 году. Решение вызвало волну протестов и беспорядков.

Пока еще правящая центристская партия заняла второе место и с достаточно большим отрывом от лидера — почти 6 процентов. От того и нынешний премьер Юри Ратас на партийной вечеринке невесел.

В отличие от главных соперников, это леволиберальная партия и выступает за объединение общества. В ее программе такие пункты как сохранение русских школ и ликвидация института негражданства. Традиционно за центристов отдают свои голоса большое количество русскоязычных избирателей. Но явка именно на северо-востоке Эстонии, у границы с Россией была ниже всего по стране.

На третьем месте Консервативная народная партия Эстонии — ультра-правая политическая сила. Ее результат насторожил многих, почти 18 процентов и 19 мандатов, хотя раньше было только 7. В программе партии прямым текстом — Эстония для эстонцев, русские должны ассимилироваться, а и без того немногочисленные беженцы — уехать.

А это одна из последних акций, организованных партией — факельное шествие по центру Таллина в честь независимости республики. По этническому принципу разделить трамвайные остановки придумала партия Эстония-200. Провокационная реклама хоть и предлагала русским с эстонцами ждать трамвай по отдельности, партия так наоборот призывала общины объединиться. Но избиратель не прислушался — новая политическая сила не преодолела 5-процентный барьер.

Впереди переговоры о создании коалиции — ни одна из партий не может сформировать правительство самостоятельно. На столе переговоров непременно окажутся и судьба русских школ, и права неграждан. Национальный вопрос по-прежнему самый горячий в эстонской политике.