Никита Гусев может сыграть за "Вегас" уже в этом сезоне

Нападающий санкт-петербургского СКА Никита Гусев может уехать в клуб Национальной хоккейной лиги "Вегас Голден Найтс" сразу после завершения текущего сезона Континентальной хоккейной лиги.

"Если Никита Гусев подпишет контракт с "Вегасом" после завершения сезона в КХЛ и сыграет хотя бы один матч в нынешнем сезоне НХЛ, срок действия его однолетнего контракта начального уровня истечет в этом году, — рассказал агент Гусева Джей Пи Бэрри, которого цитирует РИА Новости. — Таким образом, уже первого июля Гусев получит статус ограниченно свободного агента в НХЛ".

Напмоним, Гусев был задрафтован в 2012 году в седьмом раунде под общим 202-м номером клубом "Тампа-Бэй Лайтнинг". В 2017 году права на хоккеиста в результате драфта расширения получил "Вегас".