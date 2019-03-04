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Универсиада-2019 в Красноярске 25 минут назад

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4 марта 201910:21

Универсиада-2019: болельщица не досмотрела соревнования по керлингу из-за начавшихся родов

EPA

На Универсиаде-2019 в Красноярске у болельщицы начались роды во время соревнований по керлингу.

Как сообщили РИА Новости в краевом Минздраве, у 29-летней женщины начались схватки прямо в спортивном комплексе. Ее сразу отвезли в ближайший роддом. Роды прошли успешно, на свет появился мальчик. Мама и сын чувствуют себя хорошо.

Всемирная зимняя Универсиада открылась в Красноярске 2 марта. В воскресенье были разыграны первые восемь комплектов наград из 76 в 11 видах спорта​​​. А сегодня женская индивидуальная гонка закончилась триумфом российских спортсменок, которые заняли весь пьедестал. Победу одержала Наталья Гербулова.

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