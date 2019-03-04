Владимир Путин обсудил с губернатором края судьбу красноярского метро

Владимир Путин посетил церемонию открытия Всемирной универсиады в Красноярске. Президент поприветствовал гостей мероприятия и пожелал российской сборной успехов в состязаниях. Также глава государства вручил лыжникам золотые медали. Комплект наград получили спортсмены из России - Тимашев, Кириллов и Якимушкин, сообщает ГТРК "Красноярск".

По обеспечению безопасности форума в этом году были приняты беспрецедентные меры. Для мониторинга обстановки установили более сотни камер. Президент лично осмотрел оперативный штаб. В нем же будут отслеживать график тренировок и распределять волонтеров.

Еще одним важным событием в рамках визита Владимира Путина стала встреча с губернатором региона Александром Уссом. На ней стороны обсудили судьбу красноярского метрополитена.

По проекту, в самом восточном городе-миллионнике страны планируют обновить устаревшие трамвайные линии и связать их подземными путями через Октябрьский мост. Таким образом будущее метро соединят с наземным транспортом. Эта экономия позволит построить в городе не пять станций, как планировалось ранее, а целых девять уже к 2023 году.

Крое того, строительство метро в Красноярске будет способствовать разгрузке дорог и улучшению качества воздуха. Александр Усс отметил, что до половины всех ядовитых веществ в атмосфере города — из-за автомобилей.