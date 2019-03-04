Тема:
Отравление Скрипалей 1 час назад
Виктория Скрипаль не верит, что ее дядя жив
"По очень многим признакам, я уже более чем уверена, что его (Сергея Скрипаля) просто нет в живых", - заявила в эфире телеканала "Россия 24" племянница экс-офицера ГРУ Виктория Скрипаль.
Она сообщила, что ее семья "много и постоянно" задает вопросы британской стороне, и что они хотели бы увидеть и услышать своих родственников.
Хотя бы мама Сергея имеет право услышать своего сына.
Все ответы сводятся к одному: "Вы должны нам верить, но картинку мы вам не покажем".
"И почему-то мы должны всем верить на слово", — заключает Виктория. При том, что Британия России на слово верить не хочет, добавляет она.
Ранее сообщалось, что, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Россия ведет собственное расследование "дела Скрипалей".
Сегодня, 4 марта, исполняется ровно год с инцидента в Солсбери. Британия обвинила Россию в отравление газом "Новичок" Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Москва эти обвинения отрицает. Лондон заявляет, что в покушении виновны двое россиян — Александр Петров и Руслан Боширов. Позднее СМИ сообщили, что под этими именами скрываются сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин.
Некоторое время спустя после случая со Скрипалями в Солсбери скончалась 44-летняя британка Дон Стерджес. По утверждению британских властей, смерть была вызвана тем же веществом.
Ранее по теме
-
Захарова: дело Скрипалей доведут до конца6 часов назад
-
Скрипалей могли вывезти из Британии16 часов назад
-
Российские дипломаты готовы встретиться с сыном Дон Стерджес18 часов назад
-
Британские клеветники атаковали Яковенко и посольство России18 часов назад
-
Анонсированы первые "Скрипальские чтения"18 часов назад
-
Посольство РФ в Лондоне опубликовало доклад по Солсбери22 часа назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
США пригрозили противникам возвращения Гуайдо
- На парламентских выборах в Эстонии победила оппозиция
- Захарова: дело Скрипалей доведут до конца
- Порошенко насмешил соцсети 5-литровой бутылью
- "Нафтогаз" опасается полной потери газового транзита
Самое читаемое
-
Убийца жены и сына расписал комнату кровью
- Прыжок с седьмого этажа: трое разбились, спасаясь от пожара
- Известный актер умер во время работы над новой ролью
- Роскачество рассказало, как нас слушают через микрофоны телефонов
- "Ты такой шахтер, как я балерина": Порошенко нахамил горнякам
Вести.Экономика
-
Стоит ли ждать новых стимулов от ЕЦБ? Ответ уже на этой неделе
- Прогноз: март окажется тревожным для рубля
- ФРС поменяла только слова: что происходит на самом деле?
- Кредитование: топ-10 самых добросовестных регионов России
- Миллионы баррелей нефти застряли в Атлантике из-за санкций США
Вести.Hi-tech
-
"Фейскоин" Цукерберга посоперничает с Gram Дурова
- Huawei представила 5G-смартфон со сгибаемым экраном
- Анонсированы первые в мире microSD-карты на 1 терабайт
- Sony показала на MWC "сверхширокоэкранные" смартфоны
- Nokia 9: смартфон с пятью тыловыми камерами
Авто.Вести.Ru
-
Объявлены цены на обновленный Renault Duster для России
- Легализацией переделок автомобилей займутся спецлаборатории
- Превратившись в грузовик, обновленный УАЗ "Хантер" еще и подорожал
- Озвучены тарифы на изготовление номерных знаков
- Названы комплектации обновленного Nissan Qashqai для России
Недвижимость
-
Амнистия закончилась. На дачах наведут порядок
- Уборщики-экстремалы рассказали о самых страшных квартирах
- Не осилили: 5 впечатляющих мировых недостроев
- Банки не хотят выдавать ипотеку богачам
- Китайцы строят небоскреб поперек
- На Ямале лопнувшую трубу починили скотчем
Вести.Медицина
-
8 типов рака, которым болеют молодые
- Черный чай: польза для здоровья и возможные риски
- Говорят ученые: после 50 лет алкоголь становится менее вредным
- Изюм в качестве перекуса: польза для здоровья и неожиданная опасность
- От десертов на диете не нужно, и даже нельзя, отказываться
Вести в 20.00
-
Как поменяется жизнь россиян с 1 марта
- "Китовая тюрьма": судьба 100 белух и косаток остается под вопросом
- Универсиада в Красноярске стала рекордной по числу участников
Вести-Москва
-
Жестокие игры на ипподроме шокировали москвичей
- Собянин рассказал о новом подходе к медицине и образованию
- Вторичная переработка: не мусор, а ценное сырье
- Популярный доктор из Интернета оказался шарлатаном
- Масленица уже в Москве: стартовал самый вкусный фестиваль
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
10 кадров из мультфильмов, на которые вы раньше не обращали внимания
- Художница совместила лица героев и злодеев Disney
- Художник изобразил очень мрачное Лукоморье
- 22-летний парень мастерски превращает себя в принцесс Disney
- 20 моментов из мультфильмов, которые заметит только внимательный зритель
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Второй случай в мире: родились невероятно редкие близнецы
- Она существует: найдены новые доказательства реальности Планеты X
- Новый мобильный биопринтер напечатает кожу прямо поверх раны
- Если кошка "невротик", то, вероятно, таков и её хозяин
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
"Крах во всех смыслах": судьба Ольги Будиной
- Известная актриса призналась, что влюбилась в Машкова с первого взгляда
- Родня нигерийского принца не признает его русскую вдову
- Долгожданное продолжение: "Годунов" возвращается
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Олега Янковского
- Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
Директор московской школы назвал причину драки третьеклассниц
- Не факт, что брошенного в Лосином острове мальчика передадут бабушке
- Среднеазиатский вариант игры в поло ужаснул москвичей
- Шаманам, которые сожгли туши верблюдов, грозит до 5 лет тюрьмы
- Нелюбовь: девушка брызнула в экс-бойфренда из баллончика и украла у него щенка