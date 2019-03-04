Виктория Скрипаль не верит, что ее дядя жив

"По очень многим признакам, я уже более чем уверена, что его (Сергея Скрипаля) просто нет в живых", - заявила в эфире телеканала "Россия 24" племянница экс-офицера ГРУ Виктория Скрипаль.

Она сообщила, что ее семья "много и постоянно" задает вопросы британской стороне, и что они хотели бы увидеть и услышать своих родственников.

Хотя бы мама Сергея имеет право услышать своего сына.

Все ответы сводятся к одному: "Вы должны нам верить, но картинку мы вам не покажем".

"И почему-то мы должны всем верить на слово", — заключает Виктория. При том, что Британия России на слово верить не хочет, добавляет она.

Ранее сообщалось, что, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Россия ведет собственное расследование "дела Скрипалей".

Сегодня, 4 марта, исполняется ровно год с инцидента в Солсбери. Британия обвинила Россию в отравление газом "Новичок" Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Москва эти обвинения отрицает. Лондон заявляет, что в покушении виновны двое россиян — Александр Петров и Руслан Боширов. Позднее СМИ сообщили, что под этими именами скрываются сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

Некоторое время спустя после случая со Скрипалями в Солсбери скончалась 44-летняя британка Дон Стерджес. По утверждению британских властей, смерть была вызвана тем же веществом.