Хулио Иглесиас-мл. представит шоу Timeless в Доме музыки

Единственный концерт в Москве наследника знаменитой музыкальной династии Хулио Иглесиаса-младшего пройдет в Светлановском зале Московского международного Дома музыки 7 марта, накануне всеми любимого весеннего праздника. Гостей Дома музыки ждет страстное романтическое шоу Timeless.

Хулио Иглесиас-младший – испанский певец и модель, представитель прославленной звездной династии.

"Когда я впервые появился на сцене вместе со своим отцом, мне было не больше десяти. Я не ощущал тогда грандиозности всего происходящего. Для меня, как и для любого ребенка, это была, своего рода, игра", – вспоминает артист свое первое выступление с легендарным артистом.

Прежде чем всерьез посвятить себя музыке, Хулио-младший сделал головокружительную карьеру в модельном бизнесе и кинематографе. В Голливуде он снялся в главной роли в короткометражной драме The Music of You о музыканте, который ищет свою музу, пережив трагедию. Песня Nothing Else из этого фильма моментально стала хитом и принесла Хулио славу.

"Мне нравится процесс написания песен и все то время, когда я нахожусь в студии и сочиняю новый альбом, – рассказывает певец. – Но, если говорить о том, что я люблю больше всего, то это – выступать и делать яркие, интересные шоу!".

Артист уже не первый раз приезжает в Москву и с радостью общается с российскими поклонниками: "Я очень рад вернуться в Москву и не могу дождаться 7 марта, чтобы представить мое шоу в Доме музыки, увидеть всех моих фанатов!". В этот раз Хулио Иглесиас-младший и ансамбль Latin Soul Band представят в Доме музыки новое оригинальное романтическое шоу Timeless.

Шоу Timeless – 19:00, 7 марта, Светлановский зал ММДМ.