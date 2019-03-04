4 марта 201911:11
Норвежцы подняли фрегат, затонувший после столкновения с танкером
В Норвегии подняли фрегат KNM Helge Ingstad, который затонул после столкновения с танкером.
Операция завершилась в воскресенье вечером. Фрегат весом 5 тысяч тонн подняли из воды с помощью кранов и погружной баржи-плавдока. Затем судно доставили на базу норвежских ВМС Хоконсверн. Операция по его перевозке заняла около четырех часов, передает ТАСС.
8 ноября фрегат возвращался с натовских учений Trident Juncture 2018 и столкнулся с огромным танкером TS Sola. Он сильно накренился на правый борт, набрал много воды и практически затонул. Моряков успели эвакуировать.
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