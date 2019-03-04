На Красноярской ГЭС обнаружена сеть трещин

На Красноярской гидроэлектростанции обнаружена сеть трещин.

Во время проверки специалисты Енисейского управления Ростехнадзора нашли на облицовке напорных водостоков "сеть трещин с раскрытием более 0,3 миллиметра". Также эксперты установили, что отсутствует система защиты здания ГЭС и автоматические защитные устройства от затопления на случай разрыва водоводов.

Руководству компании выдано предписание устранить все недостатки до 1 августа, передает "Интерфакс". В пресс-службе КрасГЭС результаты проверки пока не прокомментировали.

Красноярская ГЭС входит в число крупнейших мировых гидроэлектростанций. Ее мощность составляет 6 тысяч МВт (12 гидроагрегатов по 500 МВт каждый).