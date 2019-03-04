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4 марта 201912:37

Новосибирские ученые отправятся исследовать загадки Арктики

ГТРК "Новосибирск"

Тайны вечной мерзлоты. Новосибирские ученые начали подготовку к летней экспедиции на Север. Сотрудники НИИ отправятся на арктическую научно-исследовательскую станцию на острове Самойловкий. На время экспедиции ученые получат на вооружение георадары, магнитометры и беспилотник. Специалисты уже подали заявку на грант Российского научного фонда. Эти деньги помогут исследователям раскрыть загадки Арктики, сообщает ГТРК "Новосибирск"

Заполярье является своего рода нервным узлом планеты. В этом регионе все природные процессы проходят в ускоренном режиме. На сегодняшний день ученых больше всего интересует вечная мерзлота, в каком она состоянии, и какие может нести угрозы. 

Таяние ледяного покрова может быть чревато серьезными последствиями. Он является природным фундаментом, который скрепляет береговую линию. "Сейчас омываемый морем грунт разрушается. Из-за этого повреждаются дома, объекты инфраструктуры: дороги, газопроводы, железнодорожные пути. Растет риск возникновения оползней. Также в образовавшиеся от таяния льда подземные полости может уйти вода из озер", — рассказала корреспондент Олеся Герасименко.

"Чтобы знать, как это предотвратить, нужно понять, как мерзлота деградирует, и где это происходит быстрее всего. Важно научиться управлять этим процессом, избегать строительства в таких районах. Нужно изучить эту зону", — заявил старший научный сотрудник Института нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения РАН Леонид Цибизов.

В экспедиции на остров Самойловкий примут участие геологи, палеонтологи, ботаники, геофизики и почвоведы. Ученые будут работать совместно, чтобы обобщить полученные знания. 

Напомним, в 2018 году при изучении вечной мерзлоты исследователи нашли в Арктике следы теплолюбивых растений. Следовательно, климат в регионе когда-то был теплым. 

О причинах таяния льдов спорят до сих пор. Является ли этот процесс следствием глобального потепления? Ученым еще предстоит раскрыть загадки прошлого и дать прогноз развития экосистемы Арктики. Объем работы огромный. Предстоящая экспедиция обещает исследователям новые открытия.

Текст: ГТРК "Новосибирск"

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