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4 марта 201912:19

СК обнародовал видео убийства предпринимателя в подъезде жилого дома в Орске

Следственный комитет Российской Федерации

Камера наблюдения зафиксировала момент убийства, произошедшего утром в понедельник, 4 марта, в подъезде жилого дома на улице Короленко в Орске.

 

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ, 38-летний заместитель директора по реализации услуг Орского производственного объединения филиала ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги" — "ОренбургЭнерго" был найден застреленным – тело обнаружили местные жители, услышавшие выстрелы и вышедшие из своих квартир.

На записи видно, как злоумышленник открыл огонь по своей жертве с близкого расстояния, после чего преследовал мужчину по лестнице, продолжая стрелять. Преступник скрылся и по горячим следам задержать его не удалось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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