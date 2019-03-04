СК обнародовал видео убийства предпринимателя в подъезде жилого дома в Орске

Камера наблюдения зафиксировала момент убийства, произошедшего утром в понедельник, 4 марта, в подъезде жилого дома на улице Короленко в Орске.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ, 38-летний заместитель директора по реализации услуг Орского производственного объединения филиала ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги" — "ОренбургЭнерго" был найден застреленным – тело обнаружили местные жители, услышавшие выстрелы и вышедшие из своих квартир.

На записи видно, как злоумышленник открыл огонь по своей жертве с близкого расстояния, после чего преследовал мужчину по лестнице, продолжая стрелять. Преступник скрылся и по горячим следам задержать его не удалось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".