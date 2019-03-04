Универсиада-2019: россиянин Киселев победил в ориентировании на лыжах

В Красноярске продолжается зимняя Универсиада. В понедельник россиянин Владислав Киселев завоевал золото в спринте в соревнованиях по лыжному спортивному ориентированию. Спортсмен показал результат 15 минут 46 секунд​​​.

Вторым стал норвежец Эудун Хеймдал, отставший от россиянина на чтыре секунды. Бронза у еще одного российского спортсмена Сергея Горланова (+11 секунд). Александр Павленко стал восьмым (+59 секунд), Сергей Мизонов – 11-м (+1 минута 24 секунды), Герман Сазыкин – 13-м (+1 минута 51 секунда), Александр Злобин – 14-м (+1 минута 55 секунд).