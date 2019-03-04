Ruptly запускает портал на русском

Первое российское видеоагентство Ruptly, входящее в телесеть RT, запускает онлайн-портал на русском языке для СМИ, вещающих во всех регионах России и странах СНГ.

На сайте RT сообщается, что пользователям будет доступен эксклюзивный новостной контент, видео на политические, социальные, научные, культурные и спортивные темы. Материалы будут доступны для скачивания в формате видеороликов и прямых трансляций с возможностью моментального вывода в соцсети.

Проект предназначен для журналистов, работающих для русскоязычной аудитории. Для региональных СМИ предусмотрены специальные условия подписки и доступ ко всем материалам RT.

По словам главного редактора Маргариты Симоньян, Ruptly на русском — это маленький вклад RT в региональную журналистику.

"Дорогие коллеги, будем дружить домами еще крепче", — сказала она.

Старт Ruptly на русском языке совпал с Универсиадой-2019 в Красноярске. Региональные медиакомпании получил доступ к прямым трансляциям, интервью и видео с мероприятия, доступным только на портале Ruptly.