Киноверсию мюзикла "Анна Каренина" покажут в США и Великобритании
Киноверсия популярного мюзикла "Анна Каренина" вышла в мировой прокат: оригинальную российскую театральную постановку увидят на большом экране жители США и Великобритании.
"Анна Каренина" – спектакль, поставленный по мотивам одного из величайших произведений Льва Толстого. С момента премьеры в 2016 году на сцене Московского театра оперетты мюзикл сопровождают неизменные аншлаги. В 2018 году была создана киноверсия популярного спектакля. Премьерные кинопоказы уже с успехом прошли в городах России и Южной Кореи.
В марте 2019 года, благодаря сотрудничеству с зарубежными компаниями Vault International Productions (VIPRO) и Stage Russia HD, состоятся кинопоказы "Анны Карениной" в таких городах, как Сан-Франциско, Бостон, Чикаго, Нью-Йорк, Беверли-Хиллз, Филадельфия, Сиэтл, Лондон и многих других.
"Мюзикл вызывает огромный интерес, но не все могут посетить Москву и посмотреть спектакль. Мы хотим, чтобы каждый получил возможность увидеть "Анну Каренину" – если не в театре, то на большом экране", — считают продюсеры мюзикла Владимир Тартаковский и Алексей Болонин.
"Сюжет мюзикла "Анна Каренина" интересен не только русским людям, живущим за рубежом, но и западным зрителям, – отмечает директор компании Stage Russia HD Эдди Аронофф. – Это потрясающая история, рассказанная доступным языком, – при этом великолепно снятая и красиво преподнесенная. Создатели фильма попали точно в цель, и мы очень рады стать частью этого успеха".
Екатерина Гусева, исполнительница роли Анны Карениной, признается: "Я так счастлива, что киноверсию нашего мюзикла увидят и в США, и в Великобритании! Теперь и зрители за рубежом почувствуют, как русская женщина умеет любить! Ведь наша Анна Каренина и есть сама любовь, которая спустилась с небес к нам, на землю, а ее не приняли... Зрителям гарантировано полное погружение в историю, во многом благодаря правдивой, эмоциональной игре актёров. Такой энергетики, как в "Анне Карениной", ни в каком фильме не ощутишь! Я даже немного завидую тем, кто будет смотреть это впервые".
"Киноверсия "Анны Карениной" – это уникальное сочетание традиционной съемки спектакля и подходов, применяемых при создании кинофильмов, – рассказывает продюсер VIPRO Еджи Шин. – Мы задействовали лучшую кинотехнику, существующую на сегодняшний день в мире и используемую при съемках художественных фильмов, что позволило добиться принципиально иной цветовой гаммы и четкости изображения".
В съемках "Анны Карениной" принимали участие звёзды российских мюзиклов: Екатерина Гусева, Сергей Ли, Наталия Быстрова, Александр Маракулин, Денис Дэмкив, Максим Заусалин, Андрей Александрин, Лика Рулла и другие.
Расписание киносеансов в США и Великобритании.
Сейчас
Космические снимки могут стать доказательством в суде
Картина дня
-
США пригрозили противникам возвращения Гуайдо
- На парламентских выборах в Эстонии победила оппозиция
- Захарова: дело Скрипалей доведут до конца
- Порошенко насмешил соцсети 5-литровой бутылью
- "Нафтогаз" опасается полной потери газового транзита
Самое читаемое
-
Убийца жены и сына расписал комнату кровью
- Прыжок с седьмого этажа: трое разбились, спасаясь от пожара
- Известный актер умер во время работы над новой ролью
- Роскачество рассказало, как нас слушают через микрофоны телефонов
- "Ты такой шахтер, как я балерина": Порошенко нахамил горнякам
Вести.Экономика
-
Стоит ли ждать новых стимулов от ЕЦБ? Ответ уже на этой неделе
- Прогноз: март окажется тревожным для рубля
- ФРС поменяла только слова: что происходит на самом деле?
- Кредитование: топ-10 самых добросовестных регионов России
- Миллионы баррелей нефти застряли в Атлантике из-за санкций США
Вести.Hi-tech
-
"Фейскоин" Цукерберга посоперничает с Gram Дурова
- Huawei представила 5G-смартфон со сгибаемым экраном
- Анонсированы первые в мире microSD-карты на 1 терабайт
- Sony показала на MWC "сверхширокоэкранные" смартфоны
- Nokia 9: смартфон с пятью тыловыми камерами
Авто.Вести.Ru
-
Объявлены цены на обновленный Renault Duster для России
- ГИБДД хочет сделать открытыми данные об автомобилях
- В России стартовали продажи дизельного Audi Q8
- Легализацией переделок автомобилей займутся спецлаборатории
- Названы комплектации обновленного Nissan Qashqai для России
Недвижимость
-
Амнистия закончилась. На дачах наведут порядок
- Уборщики-экстремалы рассказали о самых страшных квартирах
- Не осилили: 5 впечатляющих мировых недостроев
- Банки не хотят выдавать ипотеку богачам
- Китайцы строят небоскреб поперек
- На Ямале лопнувшую трубу починили скотчем
Вести.Медицина
-
8 типов рака, которым болеют молодые
- Черный чай: польза для здоровья и возможные риски
- Говорят ученые: после 50 лет алкоголь становится менее вредным
- Изюм в качестве перекуса: польза для здоровья и неожиданная опасность
- От десертов на диете не нужно, и даже нельзя, отказываться
Вести в 20.00
-
Как поменяется жизнь россиян с 1 марта
- "Китовая тюрьма": судьба 100 белух и косаток остается под вопросом
- Универсиада в Красноярске стала рекордной по числу участников
Вести-Москва
-
Прокуратура и мэрия Москвы инициировали 10 уголовных дел о самострое
- В столичном проекте "Бизнес-уикенд" приняли участие уже 30 тысяч школьников и студентов
- Масленица началась: какими блинами будут угощать в столице?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
10 кадров из мультфильмов, на которые вы раньше не обращали внимания
- Художница совместила лица героев и злодеев Disney
- Художник изобразил очень мрачное Лукоморье
- 22-летний парень мастерски превращает себя в принцесс Disney
- 20 моментов из мультфильмов, которые заметит только внимательный зритель
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Второй случай в мире: родились невероятно редкие близнецы
- Она существует: найдены новые доказательства реальности Планеты X
- Новый мобильный биопринтер напечатает кожу прямо поверх раны
- Если кошка "невротик", то, вероятно, таков и её хозяин
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
"Крах во всех смыслах": судьба Ольги Будиной
- Известная актриса призналась, что влюбилась в Машкова с первого взгляда
- Родня нигерийского принца не признает его русскую вдову
- Долгожданное продолжение: "Годунов" возвращается
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Олега Янковского
- Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
Директор московской школы назвал причину драки третьеклассниц
- Не факт, что брошенного в Лосином острове мальчика передадут бабушке
- Среднеазиатский вариант игры в поло ужаснул москвичей
- Шаманам, которые сожгли туши верблюдов, грозит до 5 лет тюрьмы
- Нелюбовь: девушка брызнула в экс-бойфренда из баллончика и украла у него щенка