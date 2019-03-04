Упал и умер: в Габоне футболист погиб во время матча

Трагедией закончился матч чемпионата Габона между "Акандой" и "Миссиле". Игрок клуба "Аканда" Эрман Цинга умер после падения на поле. Инцидент произошел 2 марта.

Как сообщает РИА Новости, 30-летний футболист потерял сознание в результате падения на газон и скончался в скорой по дороге в больницу, не приходя в себя. Точнее причина смерти не известна. Федерация футбола Габона выразила соболезнования родным и близким погибшего.