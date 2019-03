"Кронос-квартет" сыграет в "Зарядье" мировую премьеру

6 марта в Большом зале "Зарядья" состоится единственный концерт культового американского ансамбля Kronos Quartet.

Весть о приезде Kronos Quartet молниеносно облетает меломанов, особенно почитателей современной, актуальной музыки. Квартет приезжал в Москву в 1997, 1998, 2004, 2006-х годах и каждый раз с разными программами.

Казалось бы, странно, что столь академичный инструментальный состав неизменно собирает полные залы уровня Карнеги-холла по всему миру. Объясняется это тем, что в мире список ансамблей, специализирующихся на исполнении новой музыки, сравнительно небольшой. А работающих в совершенно разных стилях, сосуществующих в контексте нашего времени, – от квартетов Альфреда Шнитке до авангардных инсталляций, – еще меньше.

Музыканты сотрудничают и с минималистами (Терри Райли, Филип Гласс, Стив Райх), и с джазменами (Чарльз Мингус), и с рокерами (Джими Хендрикс), и с продолжателями фольклорных традиций (горловой певицей инуитов Таней Тагак), и с китайским виртуозом, исполнительницей на старинной пипа и композитором Ву Мэн. В то же время ансамбль записывает треки для фильмов ("Великая красота" Леле Маркителли). Но всегда узнается неповторимый собственный почерк "Кроноса": перфектная интонация и почти нечеловеческая точность звукоизвлечения.

На протяжении более 40 лет этот уникальный квартет из Сан-Франциско, неоднократный обладатель Grammy, дал тысячи концертов, выпустил более 60 записей, обеспечил заказами более 950 композиторов и аранжировщиков для струнного квартета. В 2015 году "Кронос-квартет" начал Fifty for the Future: The Kronos Learning Repertoire – образовательный проект для пополнения современного квартетного репертуара, который заказывает и бесплатно рекламирует первую обучающую библиотеку для струнного квартета. Предназначенные специально для обучения студентов и начинающих ансамблистов десять новых работ (пять женщин-композиторов и пять мужчин) создаются каждый год в течение следующих пяти лет.

Некоторые из этих сочинений зрители услышат на концерте, в том числе и мировую премьеру произведения нашего соотечественника Владимира Мартынова, которого с "Кронос-квартетом" связывает многолетнее сотрудничество.

Концерт состоится 6 марта, в 19:00, в Большом зале "Зарядья".