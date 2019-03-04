Новые французские истребители прибудут в Индию осенью

Военно-воздушные силы Индии начнут получать многоцелевые французские истребители Rafale в сентябре. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на индийские СМИ. Контракт на поставку 36 боевых самолетов был подписан в 2016 году. Общая сумма сделки составляет 8,8 миллиарда долларов.

Стоит отметить, что сделка устраивает не всех. Некоторые индийские специалисты уверены, что французские самолеты стоят неоправданно дорого. Изначально ВВС Индии выделили около 8 миллиардов долларов на 126 новых истребителей. Но вместо этого приобрели всего 36 Rafale, так как каждый обошелся примерно в 200 миллионов.

Rafale — многоцелевой французский истребитель. Большая часть деталей фюзеляжа сделана из композитных материалов, что делает машину менее заметной для радаров. Предельная скорость самолета достигает 1,8 Маха, то есть более двух тысяч километров в час. На 13 точках подвески размещается до 9 тонн груза: баки с топливом, ракеты "воздух-воздух" и "воздух-земля" и управляемые бомбы.